Крадіжка не повториться: у Нацполіції розказали, як охоронятимуть надалі графіті Бенксі

До охорони графіті й інших культурних об'єктів долучаться тероборона, муніципальна варта й місцеві органи правопорядку Київської області.

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Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону заявив про те, що правоохоронці разом із представниками місцевої влади вже знайшли рішення щодо подальшого захисту графіті Бенксі й інших культурних об'єктів від крадіжки. За його словами, тепер до їхньої охорони приєднаються тероборона та місцеві органи правопорядку.

За словами Нєбитова, якщо залучити до охорони місцеві структури, то, швидше за все, ситуація з крадіжкою більше не повториться.

"Охорона об'єктів культурної спадщини й інших таких цінностей належать до компетенції місцевих органів влади. Ми вже ухвалили рішення про залучення добровольчих формувань територіальної громади, муніципальної варти, місцевих органів правопорядку до забезпечення збереження вказаних малюнків", —зазначив поліцейський.

Нєбитов також повідомив, що група осіб, яка демонтувала в Гостомелі експонат всесвітньо відомого художника, перебуває в слідчому ізоляторі. За фактом правопорушення було порушено зі 194 КК України (Умисне знищення чи пошкодження чужого майна).

"Але в перспективі це прецедент, тому що майно не оцінене, не має поки що власника та заяви від власника, тому кваліфікація, я впевнений, що змінюватиметься", — сказав Нєбитов.

Раніше глава київської поліції розповів, як зловмисники намагалися вкрасти графіті Бенксі. За його словами, вони вирізали частину зруйнованої стіни, на якій був розміщений малюнок, запакували її та намагалися далі транспортувати. Проте злодіїв було затримано, а графіті Бенксі, вкрадене в Гостомелі, перебуває зараз у Бучанському управлінні поліції Київської області.

Британський художник Бенксі 11 листопада підтвердив авторство графіті з гімнасткою в місті Бородянка Київської області. Повідомлялося, що він встиг створити сім графіті, два з яких опинилися в Києві.