В многоэтажке Киева прогремел мощный взрыв: несколько квартир остались без стекол (фото)

Причиной ЧП, по предварительным данным, могла стать неправильная эксплуатация газового баллона или генератора.

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В воскресенье вечером, 4 декабря, в одном из районов Киева прогремел мощный взрыв. Об этом информировали местные Telegram-каналы.

По данным социальных сетей, мощный взрыв прогремел на улице Марины Цветаевой в Киеве.

Очевидцы утверждали, что после хлопка взрывной волной выбило стеклопакеты в многоквартирном жилом доме, который расположен на Троещине.

Вслед за мощным взрывом в здании начался пожар, на ликвидацию которого прибыли бригады ГСЧС. По предварительной информации, причиной ЧП могла стать неправильная эксплуатация газового баллона или генератора.

Обстоятельства мощного взрыва на Троещине устанавливаются. На момент публикации материала пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве и Нацполиции официально не комментировали инцидент на улице Марины Цветаевой в столице.

[ + – ] В многоквартирном доме в Киеве прогремел мощный взрыв

Напомним, что 2 декабря в Одессе прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел на пересечении улиц Прохоровская и Мясоедовская. Правоохранители остановили подозрительный автомобиль для проверки и в салоне обнаружили взрывоопасные предметы, после чего прогремел мощный взрыв.

Позже в полиции уточнили, что в результате мощного взрыва в Одессе возле здания ГСЧС ранения получили семь человек — двое гражданских и пять правоохранителей. Инцидент произошел в тот момент, когда взрывотехники и следователи приехали для осмотра подозрительного транспортного средства.