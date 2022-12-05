У багатоповерхівці Києва прогримів потужний вибух: кілька квартир залишилися без шибок (фото)

Причиною НП, за попередніми даними, могла стати неправильна експлуатація газового балона чи генератора.

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У неділю ввечері, 4 грудня, в одному з районів Києва пролунав сильний вибух. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

За даними соціальних мереж, потужний вибух пролунав на вулиці Марини Цвєтаєвої у Києві.

Очевидці стверджували, що після хлопка вибуховою хвилею вибило склопакети в багатоквартирному житловому будинку, розташованому на Троєщині.

Слідом за потужним вибухом у будівлі почалася пожежа, на ліквідацію якої прибули бригади ДСНС. За попередньою інформацією, причиною НП могла стати неправильна експлуатація газового балона чи генератора.

Обставини потужного вибуху на Троєщині встановлюються. На момент публікації матеріалу пресслужби ГУ ДСНС у Києві та Нацполіції офіційно не коментували інцидент на вулиці Марини Цвєтаєвої в столиці.

[ + – ] У багатоквартирному будинку в Києві пролунав потужний вибух

Нагадаємо, що 2 грудня в Одесі пролунав потужний вибух. Інцидент стався на перетині вулиць Прохоровська та М'ясоїдівська. Правоохоронці зупинили підозрілий автомобіль для перевірки та в салоні виявили вибухонебезпечні предмети, після чого пролунав потужний вибух.

Пізніше в поліції уточнили, що внаслідок потужного вибуху в Одесі біля будівлі ДСНС поранення отримали семеро людей — двоє цивільних і п'ятеро правоохоронців. Інцидент стався в той момент, коли вибухотехніки та слідчі приїхали для огляду підозрілого транспортного засобу.