"Укрзализныця" сообщила о задержке нескольких рейсов: что произошло

Пассажирские составы задерживаются в пути из-за экстренных отключений электричества.

Related video

В понедельник, 5 декабря, на конечные станции приходят с опозданием два поезда. Сообщение об этом появилось в официальном Телеграм-канале "Укрзализныци".

Речь идет о рейсе №712 сообщением "Киев — Краматорск" и о рейсе № 111 сообщением "Киев — Изюм".

Первый поезд опаздывает на час, второй придет конечную станцию с опозданием в 1 час 33 мин.

Оба рейса задерживаются в пути из-за временных обесточений.

Несмотря на это, как сообщила пресс-служба национального железнодорожного перевозчика, поезда продолжают движение, резервные локомотивы наготове, посадка и высадка продолжается через подземные переходы.

В компании также напомнили, что пассажиры, которые пропустили свой рейс из-за воздушной тревоги, могут воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без замены билета.

Напомним, несколько ранее "Укрзализныця" начала продажу билетов на поезда в Херсон и Донецк. Воспользоваться билетами можно сразу после восстановления железнодорожного сообщения с освобожденными городами. Проект получил название "Билеты к победе".

Кроме того, "Фокус" писал о том, что 18 ноября в Херсон отправился первый поезд с начала полномасштабной войны. В дальнейшем поезда будут отправляться из Киева по парным числам, а из Херсона — по непарным.