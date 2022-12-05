"Укрзалізниця" повідомила про затримку кількох рейсів: що сталося

Пасажирські потяги затримуються в дорозі через екстрені відключення електрики.

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У понеділок, 5 грудня, на кінцеві станції приходять з запізненням два потяги. Повідомлення про це з'явилося в офіційному Телеграм-каналі "Укрзалізниці".

Йдеться про рейс №712 сполученням "Київ — Краматорськ" та про рейс № 111 сполученням "Київ — Ізюм".

Перший потяг спізнюється на годину, другий прибуде на кінцеву станцію з запізненням в 1 годину 33 хв.

Обидва рейси затримуються в дорозі через тимчасові знеструмлення.

Попри це, як повідомила пресслужба національного залізничного перевізника, потяги продовжують рух, резервні локомотиви напоготові, посадка та висадка триває через підземні переходи.

У компанії також нагадали, що пасажири, які пропустили свій рейс через повітряну тривогу, можуть скористатися наступним рейсом в тому ж напрямку без заміни квитка.

Нагадаємо, дещо раніше "Укрзалізниця" розпочала продаж квитків на потяги до Херсона та Донецька. Скористатися квитками можна одразу після відновлення залізничного сполучення зі звільненими містами. Проєкт отримав назву "Квитки до перемоги".

Крім того, "Фокус" писав про те, що 18 листопада до Херсона вирушив перший поїзд з початку повномасштабної війни. Надалі потяги відправлятимуться з Києва парними числами, а з Херсона — непарними.