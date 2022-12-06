Снизилась генерация энергии: в некоторых украинских областях вводят аварийные отключения

После российских обстрелов 5 декабря больше всего пострадали Киевская и Одесская области. Однако в последствии ограничения электричества пришлось вводить во всех регионах Украины. Для стабилизации ситуации нужно еще несколько суток.

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Украинская энергосистема постепенно восстанавливается после восьмого массированного ракетного удара, который РФ осуществила 5 декабря. Благодаря украинским силам ПВО россияне не добились своих целей и не смогли оставить всю Украину без электричества, как это было 23 ноября. Об этом заявили в энергетической компании "Укрэнерго".

В ведомстве рассказали, что после очередной атаки больше всего пострадали Киевская и Одесская области. Однако в последствии аварийные отключения электричества пришлось вводить во всех регионах Украины. Причина — из-за повреждений некоторых электростанций и части электросетей в энергосистеме страны снизилось производство электроэнергии.

Для возобновления объемов произведенного электричества, которые были до 5 декабря, нужно еще несколько суток. По состоянию на 6 декабря всем областям предоставили лимиты потребления энергии. Некоторые регионы превысили их, что привело к очередным аварийным отключениям.

"Это вынужденных шаг, который используют для сохранения баланса в энергосистеме. В зависимости от того, как будет возобновляться производство электроэнергии, лимиты на ее потребление тоже будут меняться", — сказано в сообщении.

Тем временем ремонтные бригады работают над тем, чтобы подать свет с помощью резервных схем там, где это возможно. В частности, в большей части Одесской области уже возобновлено электропитание объектов критической инфраструктуры: больниц, котелен, водоканалов.

Напомним, 5 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что украинская энергосистема выдержала новый массированный ракетный обстрел РФ, осталась целостной и продолжает функционировать.

В Воздушных силах рассказали, что ВС РФ могут нанести массированный удар и 6 декабря. В Командовании отметили, что оккупанты традиционно обстреливают украинские города в праздничные дни.