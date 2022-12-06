Последствия обстрела: украинцам рассказали, по каким энергообъектам попали россияне

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Украинская энергосистема выдержала массированный ракетный удар 5 декабря, осталась целостной и продолжает функционировать. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что российские снаряды попали по энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях.

"В некоторых регионах вынужденно были применены экстренные отключения для сбалансирования системы и избегания аварий. Спасатели уже работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы вернуть свет в каждый дом", — добавил глава правительства.

По его словам, Россия снова попыталась погрузить Украину в темноту и оставить без тепла, но "благодаря героическим ВСУ и силам ПВО врагу не удалось совершить задуманное".

Напомним, 5 декабря Россия совершила массированный обстрел украинской территории. Взрывы прозвучали в Одессе, Запорожье, Виннице, Кривом Роге и Киевской области. В результате атаки по Запорожской области, погибло два человека. Трое людей получили ранения, в их числе маленький ребенок.

А в ночь на 6 декабря, по информации главы Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха, российская армия обстреляла территорию Степненской территориальной общины. В сообщении говорится, что обстрел обошелся без человеческих жертв, однако был нанесен ущерб критической инфраструктуре.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, как западные санкции повлияют на военный потенциал Российской Федерации. По его словам, из-за ограничений РФ не сможет в необходимых количествах закупать запчасти к оружию.