ВС РФ обстреляли пригород Запорожья: повреждена инфраструктура (фото)

Российские оккупанты нанесли удар по территории Степненской территориальной общины.

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Ночью, 6 декабря Вооруженные силы Российской Федерации совершили ракетный обстрел Запорожской области. Об этом сообщил глава Областной государственной администрации Александр Старух в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что обстрел обошелся без человеческих жертв, однако был нанесен ущерб критической инфраструктуре.

"Одна из ракет попала по территории Степненской территориальной общины. Повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. Люди, за предварительной информацией, не пострадали", — пишет Александр Старух.

Глава Запорожской ОГА заявил, что враг должен заплатить за содеянное, а также уверил, что Украина отстроит свою разрушенную инфраструктуру.

[ + – ] ВС РФ обстреляли Запорожскую область

Ранее, 5 декабря ВС РФ совершили массированный обстрел украинской территории. Взрывы прозвучали в Одессе, Запорожье, Виннице, Кривом Роге и Киевской области. В результате атаки по Запорожской области, погибло два человека. Трое людей получили ранения, в их числе маленький ребенок.

Обстрел нанес существенный ущерб критической инфраструктуре Украины. Энергетикам пришлось прибегнуть к аварийным отключениям электричества.

Фокус также сообщал о том, что ВСУ уничтожили военную базу оккупантов под Запорожьем. В сводке Генштаба говорится, что россияне потеряли ранеными около 30 солдат, а убитыми — 10.

Напомним, что по мнению представителя ГУР Андрея Юсова, у РФ еще много ракет типа С-300, которыми она может обстреливать прифронтовые города Украины. При этом он отметил, что Россия больше не может позволить себе частые ракетные удары по Украине.