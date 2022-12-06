ЗС РФ обстріляли передмістя Запоріжжя: пошкоджено інфраструктуру (фото)

Російські окупанти завдали удару по території Степненської територіальної громади.

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Вночі, 6 грудня Збройні сили Російської Федерації здійснили ракетний обстріл Запорізької області. Про це повідомив голова Обласної державної адміністрації Олександр Старух у своєму Telegram-каналі.

У повідомленні йдеться про те, що обстріл обійшовся без людських жертв, проте було завдано шкоди критичній інфраструктурі.

"Одна з ракет потрапила територією Степненської територіальної громади. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали", — пише Олександр Старух.

Глава Запорізької ОДА заявив, що ворог має заплатити за вчинене, а також запевнив, що Україна відбудує свою зруйновану інфраструктуру.

[ + – ] ЗС РФ обстріляли Запорізьку область

Раніше, 5 грудня ЗС РФ здійснила масований обстріл української території. Вибухи пролунали в Одесі, Запоріжжі, Вінниці, Кривому Розі та Київській області. Внаслідок атаки по Запорізькій області, загинуло двоє людей. Троє людей отримали поранення, серед них маленька дитина.

Обстріл завдав істотних збитків критичній інфраструктурі України. Енергетикам довелося вдатися до аварійних відключень електрики.

Фокус також повідомляв про те, що ЗСУ знищили військову базу окупантів під Запоріжжям. У зведенні Генштабу йдеться про те, що росіяни втратили пораненими близько 30 солдатів, а вбитими — 10.

Нагадаємо, що на думку представника ГУР Андрія Юсова, РФ ще має багато ракет типу С-300, якими вона може обстрілювати прифронтові міста України. При цьому він зазначив, що Росія більше не може дозволити собі часті ракетні удари по Україні.