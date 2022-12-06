Наслідки обстрілу: українцям розповіли, по яких енергооб'єктах поцілили росіяни

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Українська енергосистема витримала масований ракетний удар 5 грудня, залишилася цілісною та продовжує функціонувати. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що російські снаряди поцілили по енергооб'єктах у Київській, Вінницькій, Одеській областях.

"У деяких регіонах вимушено було застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, щоб повернути світло в кожен дім", — додав глава уряду.

За його словами, Росія знову спробувала занурити Україну в темряву та залишити без тепла, але "завдяки героїчним ЗСУ та силам ППО ворогові не вдалося вчинити задумане".

Нагадаємо, 5 грудня Росія здійснила масований обстріл української території. Вибухи пролунали в Одесі, Запоріжжі, Вінниці, Кривому Розі та Київській області. Внаслідок атаки по Запорізькій області загинуло двоє людей. Троє людей отримали поранення, серед них маленька дитина.

А в ніч проти 6 грудня, за інформацією голови Запорізької обласної державної адміністрації Олександра Старуха, російська армія обстріляла територію Степненської територіальної громади. У повідомленні йдеться, що обстріл обійшовся без людських жертв, проте було завдано шкоди критичній інфраструктурі.

Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів про те, як західні санкції вплинуть на військовий потенціал Російської Федерації. За його словами, через обмеження РФ не зможе в необхідних кількостях закуповувати запчастини до зброї.