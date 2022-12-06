Зменшилася генерація енергії: у деяких українських областях вводять аварійні відключення

Після російських обстрілів 5 грудня найбільше постраждали Київська й Одеська області. Однак зрештою обмеження електрики довелося вводити у всіх регіонах України. Для стабілізації ситуації потрібно ще кілька діб.

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Українська енергосистема поступово відновлюється після восьмого масованого ракетного удару, який РФ здійснила 5 грудня. Завдяки українським силам ППО росіяни не досягли своєї цілі й не змогли залишити всю Україну без електрики, як це було 23 листопада. Про це заявили в енергетичній компанії "Укренерго".

У відомстві розповіли, що після чергової атаки найбільше постраждали Київська й Одеська області. Однак згодом аварійні відключення електрики довелося запроваджувати в усіх регіонах України. Причина — через пошкодження деяких електростанцій і частини електромереж в енергосистемі країни знизилося виробництво електроенергії.

Для відновлення обсягів виробленої електрики, які були до 5 грудня, потрібно ще кілька діб. Станом на 6 грудня усім областям надали ліміти споживання енергії. Деякі регіони перевищили їх, що спричинило чергові аварійні відключення.

"Це вимушений крок, який використовують для збереження балансу в енергосистемі. Залежно від того, як відновлюватиметься виробництво електроенергії, ліміти на її споживання також змінюватимуться", — сказано в повідомленні.

Тим часом, ремонтні бригади працюють над тим, щоб подати світло за допомогою резервних схем там, де це можливо. Зокрема, у більшій частині Одеської області вже відновлено електроживлення об'єктів критичної інфраструктури: лікарень, котелень, водоканалів.

Нагадаємо, 5 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українська енергосистема витримала новий масований ракетний обстріл РФ, залишилася цілісною та продовжує функціонувати.

У Повітряних силах розповіли, що ЗС РФ можуть завдати масованого удару й 6 грудня. У Командуванні наголосили, що окупанти традиційно обстрілюють українські міста у святкові дні.