Изменится быстро и кардинально: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Синоптики прогнозируют, что в следующий понедельник столбики термометра покажут аномальную для декабря температуру.

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До конца недели морозная и снежная погода в Украине сменится резким потеплением. Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

Так, еще в четверг украинцев ожидают мокрый снег и мороз, но уже в понедельник столбики термометров покажут плюсовую температуру.

Погода в четверг, 8 декабря

Ночью столбик термометра покажет -1…-3 градуса Цельсия. Преимущественно пасмурно, в центральных и восточных регионах Украины — небольшой снег.

Днем температура поднимется до показателей в -1…+1 градус. Без осадков.

Ветер на протяжении суток юго-восточный и восточный, с порывами 7-12 метров за секунду.

[ + – ] Такой ожидается погода 8 декабря

Погода в пятницу, 9 декабря

Ночью ртутный столбик покажет температуру в пределах -1…-3 градуса Цельсия. Ветер — юго-восточный, с порывами 1-3 метра в секунду. Облачно. Практически по всей Украине, кроме северных регионов, осадки в виде небольшого дождя и снега.

Днем температура будет держаться в пределах -1…+1 градусов Цельсия. Ветер юго-восточный с порывами 5-10 метров за секунду.

[ + – ] Синоптики дали прогноз погоды на 9 декабря

Погода в субботу, 10 декабря

В субботу на всей территории Украины ожидаются дожди и значительное потепление.

Ночью ртутный столбик покажет -1…+1 градус Цельсия. Мокрому дождю и снегу будет сопутствовать юго-восточный ветер с порывами 1-3 метра в секунду.

Днем температура поднимется до +2…+4 градусов. Порывы ветра усилятся до 5-10 метров за секунду.

[ + – ] Прогноз погоды на 10 декабря

Погода в воскресенье, 11 декабря

В этот день синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег на всей территории Украины.

Температура ночью составит +2…+4 градуса Цельсия. Возможны порывы северо-западного ветра со скоростью 3-8 метра в секунду.

Днем столбик термометра покажет +6…+8 градусов. Ветер изменится на северо-восточный, порывы усилятся до 5-10 метров за секунду.

[ + – ] Погодная карта Украины 11 декабря

Погода в понедельник, 12 декабря

По прогнозам синоптиков, начало новой рабочей недели станет самым теплым днем декабря.

Ночью ожидается температура в +4…+6 градусов Цельсия. Ветер юго-восточный. Практически на всей территории страны пасмурно и небольшой дождь.

Днем ртутный столбик поднимется до значений в +6…+8 градусов. Ветер изменит направление на юго-западный, его порывы усилятся. На протяжении всего светового дня — пасмурно. Ожидаются дожди.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал украинцам, как пережить зиму. По его словам, россияне будут пытаться использовать зимний холод для террора населения Украины.

Фокус также писал о том, что ученые нашли неожиданную пользу снежных пейзажей. Исследование показывает, что снег способен не только создать праздничное настроение, но и значительно улучшить нашу жизнь.