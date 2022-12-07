Зміниться швидко та кардинально: якою буде погода в Україні найближчими днями

Синоптики прогнозують, що наступного понеділка стовпчики термометра покажуть аномальну для грудня температуру.

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До кінця тижня морозна та сніжна погода в Україні зміниться різким потеплінням. Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру.

Так, ще в четвер на українців очікують мокрий сніг і мороз, але вже в понеділок стовпчики термометрів покажуть плюсову температуру.

Погода у четвер, 8 грудня

Вночі стовпчик термометра покаже -1...-3 градуси за Цельсієм. Переважно похмуро, у центральних та східних регіонах України — невеликий сніг.

Вдень температура підніметься до показників -1…+1 градус. Без опадів.

Вітер протягом доби південно-східний та східний, з поривами 7-12 метрів за секунду.

[ + – ] Такою очікується погода 8 грудня

Погода у п'ятницю, 9 грудня

Вночі ртутний стовпчик покаже температуру в межах -1...-3 градуси за Цельсієм. Вітер — південно-східний, з поривами 1-3 метри на секунду. Хмарно. Практично по всій Україні, окрім північних регіонів, опади у вигляді невеликого дощу та снігу.

Вдень температура триматиметься в межах -1…+1 градусів за Цельсієм. Вітер південно-східний із поривами 5-10 метрів за секунду.

[ + – ] Синоптики дали прогноз погоди на 9 грудня.

Погода у суботу, 10 грудня

У суботу на всій території України очікуються дощі та значне потепління.

Вночі ртутний стовпчик покаже -1…+1 градус Цельсія. Мокрий дощ та сніг супроводжуватиме південно-східний вітер із поривами 1-3 метри на секунду.

Вдень температура підніметься до +2…+4 градусів. Пориви вітру посиляться до 5-10 метрів за секунду.

[ + – ] Прогноз погоди на 10 грудня.

Погода в неділю, 11 грудня

Цього дня синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг на всій території України.

Температура вночі становитиме +2…+4 градуси Цельсія. Можливі пориви північно-західного вітру зі швидкістю 3-8 метрів на секунду.

Вдень стовпчик термометра покаже +6…+8 градусів. Вітер зміниться на північно-східний, пориви посиляться до 5-10 м/с.

[ + – ] Погодна карта України 11 грудня

Погода в понеділок, 12 грудня

За прогнозами синоптиків, початок нового робочого тижня стане найтеплішим днем грудня.

Вночі очікується температура +4…+6 градусів Цельсія. Вітер південно-східний. Практично по всій території країни похмуро і невеликий дощ.

Вдень ртутний стовпчик підніметься до значень +6…+8 градусів. Вітер змінить напрямок на південно-західний, його пориви посиляться. Протягом усього світлового дня похмуро. Очікуються дощі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів українцям, як пережити зиму. За його словами, росіяни намагатимуться використати зимовий холод для терору населення України.

Фокус також писав про те, що вчені знайшли несподівану користь снігових пейзажів. Дослідження показує, що сніг здатний не лише створити святковий настрій, а й значно покращити наше життя.