"Сильно пострадала": Киевская область пока не может вернуться к плановым отключениям света

Дефицит энергии в области стабильно составляет 30%. Это приводит к тому, что более трети потребителей живут в условиях постоянных отключений электричества.

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Из-за массированного ракетного удара России 5 декабря объекты энергетической инфраструктуры в Киевской области очень сильно пострадали. В результате чего регион не может выйти на плановые отключения электричества и будут продолжать действовать экстренные. Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире телемарафона.

"У нас серьезная нехватка электроэнергии в сети. Это приводит к тому, что мы не можем пока, к сожалению, выйти на плановые отключения. То есть сейчас в области действуют экстренные отключения электроэнергии", — сказал он.

По его словам, из-за такой ситуации наблюдаются проблемы с отоплением в домах, которые подключены к центральному теплоснабжению, а это более 2500 в Киевской области.

Кулеба добавил, что ситуация может улучшиться со следующей недели.

Глава ОВА также отметил, что дефицит энергии в области стабильно составляет 30%. Это приводит к тому, что более трети потребителей живут в условиях постоянных отключений электричества. По его словам, была создана рабочая группа, которая будет оперативно содействовать исправлению ситуацию в местах, где нет света более 15 часов.

"Мы работаем с облэнерго и ДТЭК, чтобы сделать более справедливым распределение электроэнергии по области. Выделяем объекты критической инфраструктуры, питаем их поштучно", — добавил Алексей Кулеба.

Тем временем советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что энергетическая инфраструктура Одессы в результате обстрелов 5 декабря пострадала больше всего. Однако ситуацию удалось стабилизировать и в ближайшее время город вернется к плановым отключениям электричества.

"Вчера ночью специалисты нашли способ переподключить Одессу и Одесский район к сети", — написал он.

Напомним, 8 декабря в "Укрэнерго" рассказали, что самая сложная ситуация с электричеством наблюдается на востоке Украины. Это связанно с тем, что 7 декабря россияне обстреляли несколько энергетических объектов в этом районе. К тому же в системе до сих пор сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

Издание Newsweek пишет, что энергосистема Украины может "рухнуть" к рождеству, если российские обстрелы будут продолжаться. Это может привести к блэкауту на недели, что создаст гуманитарную катастрофу и приведет к остановке промышленности.