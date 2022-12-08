"Сильно постраждала": Київська область поки не може повернутися до планових відключень світла

Дефіцит енергії у сфері стабільно становить 30%. Це призводить до того, що більше третини споживачів живуть за умов постійних відключень електрики.

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Через масований ракетний удар Росії 5 грудня об'єкти енергетичної інфраструктури в Київській області дуже постраждали. Внаслідок чого регіон не може вийти на планові відключення електрики та продовжуватимуть діяти екстрені. На цьому наголосив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі телемарафону.

"У нас серйозна нестача електроенергії в мережі. Це призводить до того, що ми не можемо поки що, на жаль, вийти на планові відключення. Тобто зараз в області діють екстрені відключення електроенергії", — сказав він.

За його словами, через таку ситуацію спостерігаються проблеми з опаленням у будинках, які підключені до центрального теплопостачання, а це понад 2500 у Київській області.

Кулеба додав, що ситуація може покращитися з наступного тижня.

Глава ОВА також зазначив, що дефіцит енергії в галузі стабільно становить 30%. Це призводить до того, що більше третини споживачів живуть за умов постійних відключень електрики. За його словами, було створено робочу групу, яка оперативно сприятиме виправленню ситуації в місцях, де немає світла понад 15 годин.

"Ми працюємо з обленерго та ДТЕК, щоб зробити більш справедливим розподіл електроенергії по області. Виділяємо об'єкти критичної інфраструктури, живимо їх поштучно", — додав Олексій Кулеба.

Тим часом радник глави Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що енергетична інфраструктура Одеси внаслідок обстрілів 5 грудня постраждала найбільше. Проте ситуацію вдалося стабілізувати і найближчим часом місто повернеться до планових вимкнень електрики.

"Вчора вночі фахівці знайшли спосіб перепідключити Одесу та Одеський район до мережі", — написав він.

Нагадаємо, 8 грудня в "Укренерго" розповіли, що найскладніша ситуація з електрикою спостерігається на сході України. Це пов'язано з тим, що 7 грудня росіяни обстріляли кілька енергетичних об'єктів у цьому районі. До того ж, у системі досі зберігається значний дефіцит електроенергії.

Видання Newsweek пише, що енергосистема України може "звалитися" до Різдва, якщо російські обстріли продовжуватимуться. Це може призвести до блекауту на тижні, що створить гуманітарну катастрофу та призведе до зупинки промисловості.