Умер бывший пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский

Журналист, по словам жены, скончался в реанимации после продолжительной болезни. Артему Скоропадскому был 41 год.

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Бывший пресс-секретарь ДУК "Правый сектор" Артем Скоропадский скончался 10 декабря 2022 года. Об этом сообщила его жена Елена Солодовникова на своей странице в Facebook.

Скоропадскому был 41 год и он умер в реанимации после длительной болезни желудка. Кроме того, что журналист в прошлом возглавлял пресс-службу ДУК "Правый сектор", он также был редактором журнала "Країна".

Артем Скоропадский — биография

Артем Скоропадский родился в Москве и был выпускником МГУ, но переехал в Украину и в 2021 году получил гражданство нашей страны.

"Меня не было рядом, я была заграницей и никогда себе этого не прощу. 9 последних лет ты жил тем, что помогал другим. Ты организовал многочисленные сборы для раненых, ты организовывал автобусы с едой для поездки на фронт, ты никогда не надевал медали на мероприятия. Ты говорил, что не нужно никому говорить о твоей помощи, но я расскажу", — написала Солодовникова.

По словам жены Скоропадского, прощание состоится в ближайшее время по православному обряду и о месте проведения будет сообщено позже.

Как уже писал Фокус, в ФСБ РФ обвинили "Правый сектор" в подготовке теракта в военкомате и прокуратуре на Кавказе. В городе Черкесск российский "неонацист" якобы готовился подорвать здания под патронажем "Правого сектора", после этого он планировал уехать в Украину.

Также Фокус писал о том, что бывшего главу "Правого сектора" Дмитрия Яроша прооперировали в Днепре из-за угрозы потери руки. К врачам его привело ранение, полученное еще в 2015 году. Из его конечности хирурги достали титановые пластины и шурупы.