Яроша прооперировали в Днепре из-за угрозы потери руки (фото)

К врачам бывшего лидера "Правого сектора" привело ранение, полученное еще в 2015 году. Из его конечности хирурги достали титановые пластины и шурупы.

В Днепропетровской областной больнице им. Мечникова прооперировали бывшего лидера организации "Правый сектор", командующего Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша. В конце прошлого года у военного перестала функционировать рука. Об этом он сообщил в своем Facebook в пятницу, 14 января.

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По словам экс-лидера "Правого сектора", в конце прошлого года у него перестала функционировать рука, раненая еще в 2015 году.

"Начала нестерпимо болеть и вызвала высокую температуру. Сначала думал, что простудился, но потом оказалось, что все гораздо банальнее: загноение и всякие другие плохие дела… Слава Богу, что у друзей-медиков, которые ультимативно заставили обследоваться… и тут же назначили операцию", — поделился военный.

Ярош добавил, что он обратился к врачам в Новый год. Операция длилась на протяжении 4 часов.

"Из меня достали поломанные и погнутые титановые пластины и кучу шурупов (кое-что оставили), откачали стакан навоза и еще что-то хорошо сделали. Кстати, как оказалось, украинские кости способны гнуть и ломать израильский титан", — написал бывший лидер ПС.

[ + – ] Предметы, которые достали врачи из руки Яроша в ходе операции

Командующий добровольческой армией заявил, что врачам удалось спасти его руку и не допустить сепсиса, а уже через несколько недель он "будет в строю".

Резюмируя свой пост Ярош поблагодарил врачей и медсестер, которые принимали участие в его лечении.

[ + – ] Пост Яроша

Напомним, в ноябре прошлого года Дмитрий Ярош сообщил, что он был назначен советником командующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Затем политик Андрей Пальчевский сообщил, что военный был лишен этого статуса. Официального подтверждения эти сообщения не получили.

Также недавно Ярош обратился к бойцам Украинской добровольческой армии с призывом "держать строй", так как они скоро могут понадобиться для защиты государства.