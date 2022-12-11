Помер колишній прессекретар "Правого сектору" Артем Скоропадський

Журналіст, за словами дружини, помер у реанімації після тривалої хвороби. Артему Скоропадському був 41 рік.

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Колишній речник ДУК "Правий сектор" Артем Скоропадський помер 10 грудня 2022 року. Про це повідомила його дружина Олена Солодовнікова на своїй сторінці у Facebook.

Скоропадському був 41 рік, і він помер у реанімації після тривалої хвороби шлунка. Окрім того, що журналіст у минулому очолював пресслужбу ДУК "Правий сектор", він також був редактором журналу "Країна".

Артем Скоропадський — біографія

Артем Скоропадський народився у Москві і був випускником МДУ, але переїхав до України та у 2021 році отримав громадянство нашої країни.

"Мене не було поруч, я була закордоном і ніколи собі цього не пробачу. 9 останніх років ти жив тим, що допомагав іншим. Ти організував численні збори для поранених, ти організовував автобуси з їжею для поїздки на фронт, ти ніколи не одягав медалі на заходи. Ти казав, що не треба нікому говорити про твою допомогу, але я розповім", — написала Солодовнікова.

За словами дружини Скоропадського, прощання відбудеться найближчим часом за православним обрядом і місце проведення буде повідомлено пізніше.

Як уже писав Фокус, у ФСБ РФ звинуватили "Правий сектор" у підготовці теракту у військкоматі та прокуратурі на Кавказі. У місті Черкеськ російський "неонацист" нібито готувався підірвати будинки під патронажем "Правого сектору", після цього він планував виїхати в Україну.

Також Фокус писав про те, що колишнього голову "Правого сектору" Дмитра Яроша прооперували у Дніпрі через загрозу втрати руки. До лікарів його привело поранення, отримане ще у 2015 році. З його кінцівки хірурги дістали титанові пластини та шурупи.