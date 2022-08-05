В ФСБ РФ звинуватили "Правий сектор" у підготовці теракту у військкоматі та прокуратурі на Кавказі

У місті Черкеськ російський "неонацист" нібито готувався підірвати будинки під патронажем "Правого сектора", після цього він планував виїхати в Україну.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що запобігли теракту в столиці Карачаєво-Черкеської Республіки — Черкеську. Його нібито організував "неонацист", співпрацюючи з українською організацією "Правий сектор". Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

В ФСБ РФ заявили, що 20-річний "неонацист" під патронажем "Правого сектора" нібито планував підірвати будівлю прокуратури РФ та військкомату в Черкеську. Після цього він планував виїхати до України.

Підозрюваного було затримано, слідчі знайшли в нього дві бомби по 3 кг у тротиловому еквіваленті, схему проходів до прокуратури та військкомату, а також листування з кураторами. Як повідомляють у росЗМІ, він дає свідчення.

Проти росіянина порушено кримінальну справу за статтями "Приготування до терористичного акту", "Участь в екстремістській організації". Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 20 липня в окупованому Херсоні затримали чоловіка, який нібито хотів підпалити пункт видачі паспортів РФ. Він нібито готувався кинути в паспортний центр "коктейлі Молотова". Росгвардія відзвітувала про запобігання "теракту".

Раніше, 24 червня, в ГУР повідомляли, що Росія готує підриви житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну з Україною. За даними військової розвідки, Кремль використовуватиме "чеченський" сценарій із здійсненням терактів проти мирного населення для дискредитації України.