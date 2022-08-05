В ФСБ РФ обвинили "Правый сектор" в подготовке теракта в военкомате и прокуратуре на Кавказе

В городе Черкесск российский "неонацист" якобы готовился подорвать здания под патронажем "Правого сектора", после этого он планировал уехать в Украину.

В Федеральной службе безопасности России заявили, что предотвратили теракт в столице Карачаево-Черкесской Республики — Черкесске. Его якобы организовал "неонацист", сотрудничая с украинской организацией "Правый сектор". Об этом сообщает российское издание "РИА НОВОСТИ".

В ФСБ РФ заявили, что 20-летний "неонацист" под патронажем "Правого сектора" якобы планировал подорвать здание прокуратуры РФ и военкомате в Черкесске. После этого он планировал уехать в Украину.

Подозреваемый был задержан, следователи нашли у него две бомбы по 3 кг в тротиловом эквиваленте, схему проходов к прокуратуре и военкомату, а также переписку с кураторами. Как сообщают в росСМИ, он дает признательные показания.

Против россиянина возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту", "Участие в экстремистской организации". На данный момент идут следственные действия.

Напомним, 20 июля в оккупированном Херсоне задержали мужчину, который якобы хотел поджечь пункт выдачи паспортов РФ. Он якобы готовился бросить в паспортный центр "коктейли Молотова". Росгвардия отчиталась о предотвращении "теракта".

Ранее, 24 июня в ГУР сообщали, что Россия готовит подрывы жилых домов в Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну с Украиной. По данным военной разведки, Кремль будет использовать "чеченский" сценарий с осуществлением терактов против мирного населения для дискредитации Украины.