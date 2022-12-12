Аварийные отключения: в каком регионе Украины самая сложная ситуация с электричеством

В "Укрэнерго" рассказали, что ремонтные бригады работают над возобновлением объектов энергетики, но из-за сложности повреждений и неблагоприятных погодных условий это занимает больше времени.

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По состоянию на 12 декабря в украинской энергосистеме наблюдается значительный дефицит энергии. Разрушения в энергосистеме, которые нанесла Россия за прошлую неделю, не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций (ТЭС), для возобновления работы нужно время. Об этом рассказали в компании "Укрэнерго".

"За прошедшую неделю энергосистема подверглась трем российским атакам — уже восьмая массированная ракетная атака в понедельник 5 декабря и две локальные атаки артиллерией и беспилотниками на юге и востоке страны в выходные", — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что ситуация с электричеством в Одесской области все еще сложная. В регионе продолжается возобновление питания потребителей.

Ремонтные бригады работают над восстановлением объектов энергетики в Украине. Однако из-за сложности повреждений это занимает больше времени. Кроме того, ремонт усложняется неблагоприятными погодными условиями — порывистый ветер, мокрый снег.

"Для обеспечения баланса в энергосистеме до каждого облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Для соблюдения лимитов действуют ограничения потребления. При превышении доказанных лимитов применяются аварийные отключения", — заявили в "Укрэнерго".

Напомним, 10 декабря в Одессе из-за обстрелов отключили электричество всем потребителям, кроме критической инфраструктуры. Российские атаки повредили сразу несколько энергетических объектов региона.

9 декабря в "Укрэнерго" рассказали, что дефицит электроэнергии, которые приведет к плановым или аварийным отключениям, сохранится до конца зимнего периода.