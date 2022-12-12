Аварійні відключення: у якому регіоні України найскладніша ситуація з електрикою

В "Укренерго" розповіли, що ремонтні бригади працюють над відновленням об'єктів енергетики, але через складність пошкоджень та несприятливі погодні умови це займає більше часу.

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На 12 грудня в українській енергосистемі спостерігається значний дефіцит енергії. Руйнування в енергосистемі, які завдала Росія за минулий тиждень, не дозволяють повною мірою використовувати потужності теплових електростанцій (ТЕС), для відновлення роботи потрібен час. Про це розповіли у компанії "Укренерго".

"За минулий тиждень енергосистема зазнала трьох російських атак — вже восьма масована ракетна атака в понеділок, 5 грудня, і дві локальні атаки артилерією та безпілотниками на півдні та сході країни у вихідні", — сказано в повідомленні.

У відомстві зазначили, що ситуація з електрикою на Одещині все ще складна. У регіоні продовжується відновлення живлення споживачів.

Ремонтні бригади працюють над відновленням об'єктів енергетики України. Однак через складність ушкоджень це триває більше часу. Крім того, ремонт ускладнюється несприятливими погодними умовами — поривчастий вітер, мокрий сніг.

"Для забезпечення балансу в енергосистемі до кожного обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Для дотримання лімітів діють обмеження споживання. У разі перевищення доведених лімітів застосовуються аварійні відключення", — заявили в "Укренерго".

Нагадаємо, 10 грудня в Одесі через обстріл відключили електрику всім споживачам, окрім критичної інфраструктури. Російські атаки пошкодили одразу кілька енергетичних об'єктів регіону.

9 грудня в "Укренерго" розповіли, що дефіцит електроенергії, що призведе до планових чи аварійних відключень, збережеться до кінця зимового періоду.