"Дольше обычного": в Киевской области изменился график зимних каникул у школьников

Увеличение продолжительности каникул связано с тем, что по решению педсоветов практически во всех школах области осенние каникулы были перенесены на зимний период.

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Зимние каникулы в школах Киевской области продлятся в этом учебном году около месяца, так как 99% заведений общего среднего образования по решению педагогических советов перенесли осенние каникулы на зимний период. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

Отмечается, что согласно п. 4 ст. 10 Закона Украины "О полном общем среднем образовании", педсовет учебного заведения имеет право самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного года.

"В этом учебном году зимние каникулы запланировано провести дольше обычного. Это связано с тем, что большинство учебных заведений приняли решение работать без осенних каникул", — говорится в сообщении.

В связи с этим зимние каникулы в школах Киевской области продлятся в среднем от трех до четырех недель и будут проводиться следующим образом:

с 19.12.2022 – каникулы в 77 заведениях;

с 26.12.2022 – каникулы в 368 заведениях;

с 31.12.2022 – каникулы в 191 учебном заведении.

"Готовимся к завершению первого учебного семестра и зимних праздников". — сообщили в Киевской ОВА.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко 14 ноября заявил, что в школах столицы зимние каникулы пройдут с 26 декабря по 27 января. В это время, учителя образовательных заведений могут уйти в оплачиваемый отпуск.

В Киевском городском центре контроля и профилактики болезней Минздрава сообщили об увеличении количества заболеваний гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Согласно данным, количество новых случаев в Киеве возросло на 20,6%.