"Довше, ніж зазвичай": у Київській області змінився графік зимових канікул у школярів

Збільшення тривалості канікул пов'язане з тим, що за рішенням педрад практично в усіх школах області осінні канікули були перенесені на зимовий період.

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Зимові канікули у школах Київської області триватимуть у цьому навчальному році майже місяць, оскільки 99% закладів загальної середньої освіти за рішенням педагогічних рад перенесли осінні канікули на зимовий період. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що згідно з п. 4 ст. 10 Закону України "Про повну загальну середню освіту", педрада навчального закладу має право самостійно визначати структуру та тривалість навчального року.

"Цього навчального року зимові канікули заплановано провести довше, ніж звичайно. Це пов'язано з тим, що більшість навчальних закладів ухвалили рішення працювати без осінніх канікул", — йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим зимові канікули у школах Київської області триватимуть у середньому від трьох до чотирьох тижнів та проводитимуться так:

з 19.12.2022 – канікули у 77 закладах;

з 26.12.2022 – канікули у 368 закладах;

з 31.12.2022 – канікули у 191 навчальному закладі.

"Готуємось до завершення першого навчального семестру та зимових свят". – повідомили у Київській ОВА.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко 14 листопада заявив, що в школах столиці зимові канікули пройдуть з 26 грудня по 27 січня. У цей час вчителі освітніх закладів можуть піти в оплачувану відпустку.

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