Российский фейк: Нацполиция опровергла информацию о пожаре в киевском "Пункті незламності"

Видеоролик, который оккупанты распространили для нагнетания ситуации в стране, был снят на территории РФ.

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Видеоролик, на котором якобы запечатлен пожар в одном из "Пунктів незламності" Киева, является фейковым. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины.

Правоохранители во время мониторинга социальных сетей обнаружили видеоролик, на котором автор утверждал, что произошел пожар в "Пункті незламності" в Печерском районе Киева. Указанные кадры быстро распространились в сети.

Проанализировав видео, полицейские пришли к выводу, что ролик с "пожаром" в киевском "Пункті незламності" является фейковым. Более того, как утверждают в Нацполиции, эти кадры были сняты на территории России.

В качестве подтверждения своих слов правоохранители опубликовали стоп-кадры из ролика, на которых можно увидеть российские "скорую помощь" и служебную машину полиции РФ.

"Россия продолжает информационную войну и распространяет фейковую информацию о возгорании в "Пункті незламності" в Киеве. Вероятно, целью распространения такого контента является нагнетание тревожных настроений среди украинцев. Ни в каком пункте обогрева для населения пожаров не было", — добавили в Нацполиции и призвали граждан доверять только официальной информации.

Несколькими днями ранее Латвия передала генераторы и тепловые пушки для пунктов обогрева, которые расположены в Киеве.

Также Фокус в своем материале рассказывал, как в Украине резко вырос спрос на генераторы после массовых отключений электроэнергии.