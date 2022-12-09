Для пунктов обогрева: Латвия передала Украине генераторы и тепловые пушки (фото)
В КГГА отметили, что благодаря генераторам, во время отсутствия централизованного водоснабжения, в столице работали бюветы.
Латвия передала Киеву 49 тепловых генераторов и обогреватели. Об этом рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
Замглавы КГГА сообщил, что гуманитарная помощь от латвийских партнеров будет распределена по местам, которые в ней нуждаются. Среди прочего, генераторы и тепловые пушки отправятся в столичные пункты обогрева.
"Городской совет Киева и горожане выражают благодарность Риге и латвийцам, которые продолжают поддерживать нас в этот тяжелый и страшных период войны со стороны России", — говорит чиновник.
Петр Пантелеев упомянул о том, что ВС России преднамеренно наносят ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре. Таким образом оккупанты стараются оставить украинцев без отопления и электричества.
"По сути это прямая война с гражданским населением. Мы можем только представить последствия ракетных ударов, если бы не героическая и профессиональная работа наших Вооруженных Сил и Противовоздушной обороны", — сказал Пантелеев.
Чиновник также отметил, что несмотря на усердную работу украинских энергетиков, ситуация с электричеством остается нестабильной.
"Тем более значимой является помощь в виде генераторов и обогревателей", — заключил Петр Пантелеев.
Ранее Латвия также передала украинским пограничникам новые беспилотные летательные аппараты для защиты от агрессии Российской Федерации. Поставки были совершены в рамках грантового проекта МИД страны.
Еще Фокус писал о том, что из-за проблем с электроснабжением в Украине резко возрос спрос на генераторы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на генераторы в сети вырос в 9,6 раз.
Напомним, что Украинцы могут получить компенсацию за купленные генераторы. Услуга уже доступна жителям многоэтажных домов Киева, Сум и Львова.