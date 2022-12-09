Для пунктів обігріву: Латвія передала Україні генератори та теплові гармати (фото)

У КМДА зазначили, що завдяки генераторам під час відсутності централізованого водопостачання у столиці працювали бювети.

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Латвія передала Києву 49 теплових генераторів та обігрівачі. Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв.

Заступник голови КМДА повідомив, що гуманітарну допомогу від латвійських партнерів буде розподілено по місцях, які її потребують. Зокрема генератори та теплові гармати вирушать до столичних пунктів обігріву.

"Міська рада Києва та городяни висловлюють подяку Ризі та латвійцям, які продовжують підтримувати нас у цей важкий і страшний період війни з боку Росії", — каже чиновник.

[ + – ] Латвійські генератори в Україні

Петро Пантелєєв нагадав про те, що ЗС Росії навмисно завдають ракетних ударів по цивільній критичній інфраструктурі. Таким чином окупанти намагаються залишити українців без опалення та електрики.

"По суті це пряма війна з цивільним населенням. Ми можемо тільки уявити наслідки ракетних ударів, якби не героїчна та професійна робота наших Збройних Сил та Протиповітряної оборони", — сказав Пантелєєв.

Чиновник також зазначив, що попри старанну роботу українських енергетиків ситуація з електрикою залишається нестабільною.

"Тим більш значущою є допомога у вигляді генераторів та обігрівачів", — сказав Петро Пантелєєв.

Раніше Латвія також передала українським прикордонникам нові безпілотні літальні апарати для захисту від агресії Російської Федерації. Постачання було здійснено в рамках грантового проєкту МЗС країни.

Ще Фокус писав про те, що через проблеми з електропостачанням в Україні різко зріс попит на генератори. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, попит на генератори у мережі зріс у 9,6 раза.

Нагадаємо, що Українці можуть отримати компенсацію за куплені генератори. Послуга вже доступна мешканцям багатоповерхових будинків Києва, Сум та Львова.