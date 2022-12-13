Російський фейк: Нацполіція спростувала інформацію про пожежу в київському "Пункті незламності"

Відеоролик, який окупанти поширили для нагнітання ситуації в країні, було знято на території РФ.

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Відеоролик, на якому нібито зображено пожежу в одному з "Пунктів незламності" Києва, є фейковим. Про це повідомляє пресцентр Національної поліції України.

Правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж помітили відеоролик, на якому автор стверджував, що сталася пожежа у "Пункті незламності" у Печерському районі Києва. Зазначені кадри швидко поширилися у мережі.

Проаналізувавши відео, поліцейські дійшли висновку, що ролик із "пожежею" у київському "Пункті незламності" є фейковим. Ба більше, як стверджують у Нацполіції, ці кадри було знято на території Росії.

Як підтвердження своїх слів правоохоронці опублікували стоп-кадри з ролика, на яких можна побачити російські "швидку допомогу" та службову машину поліції РФ.

"росія продовжує інформаційну війну та поширює фейки про загорання "Пункту незламності" в Києві. Ймовірно, метою поширення такого контенту є нагнітання тривожних настроїв серед населення України. У жодному пункті обігріву населення пожежі не було", — додали в Нацполіції та закликали громадян довіряти лише офіційній інформації.

Декількома днями раніше Латвія передала генератори та теплові гармати для пунктів обігріву, які розташовані в Києві.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, як в Україні різко зріс попит на генератори після масових відключень електроенергії.