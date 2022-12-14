Не все довольны: Верховная Рада приняла законопроект №5655 о градостроении

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что законопроект предусматривает изменение подходов к градостроительству, в том числе максимальную цифровизацию процессов. Однако многие раскритиковали такую инициативу.

Related video

Верховная Рада Украины приняла проект закона №5655 об изменении системы градостроительства. "За" проголосовали 228 народных депутатов, о чем сообщили в Министерстве инфраструктуры в Facebook.

"Поддержанный во втором чтении законопроект предусматривает изменение подходов к градостроительству, в том числе максимальную цифровизацию процессов и автоматизацию действий по предоставлению необходимых разрешений", — сказано в сообщении.

По словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, общественный запрос на эту реформу существовал уже много лет. Он уверен, что законопроект сможет изменить бизнес-климат строительства в Украине.

Что подразумевает законопроект №5655

В министерстве сообщили, что, согласно законопроекту, в максимальном количестве процессов будет минимизирован "человеческий фактор", в частности, некоторые решения по предоставлению разрешительных документов будут формироваться без участия человека.

Кроме того, как сообщается, все этапы строительного процесса будут фиксироваться в Государственной электронной системе строительства. Все участники смогут следить в режиме онлайн за ходом выполнения проекта, а также ознакомиться с электронной документацией проекта.

Также проект закона предусматривает усиление ответственности за незаконные действия. Каждое решение участников процесса строительства, зарегистрированных в е-системе, будет оставлять персонифицированный цифровой след.

Кто выступает против

На сайте президента Украины 12 декабря появилась петиция с просьбой наложить вето на законопроект №5655. В петиции говорится, что введение в действие этого закона приведет к хаотической застройке городов и уничтожению исторических памятников крупными застройщиками.

"Новые градостроительные нормы под видом либерализации градостроительной сферы и ускорения строек фактически развязывают руки крупным застройщикам, которым теперь не придется проходить проверки от органов местного самоуправления", — сказано в документе.

Петиция уже набрала необходимые 25 000 голосов, а потому ее обязан рассмотреть Владимир Зеленский.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко ранее писал у себя в Telegram, что из-за этого законопроекта самовольное строительство становится полностью легализованным, нарушая права как собственников земельных участков, так и жителей общин.

"Ассоциация городов Украины, мэры городов неоднократно отмечали и призывают депутатов доработать законопроект №5655, обсудить его с общественностью, с профессиональными средами, местным самоуправлением. И только тогда выносить на голосование в парламент", — писал Кличко.

Ранее Фокус писал, что Рада утвердила новый закон "О СМИ". Согласно инициативе, Нацраде предоставляется больше полномочий в отношении телевидения и радиовещания. Но, по мнению оппозиции, закон вредит механизмам защиты украинского языка и информационно-культурного пространства.

Еще напомним, что нардеп сообщил, что ВР меняет процедуру отбора кандидатов в судьи КСУ. Верховная рада одобрила законопроект №7662, призванный определить порядок отбора кандидатур на должность главы Конституционного суда Украины на конкурсной основе.