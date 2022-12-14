Не всі задоволені: Верховна Рада ухвалила законопроект №5655 про містобудування

У Міністерстві інфраструктури повідомили, що законопроект передбачає зміну підходів до містобудування, зокрема максимальну цифровізацію процесів. Однак багато хто розкритикував таку ініціативу.

Related video

Верховна Рада України ухвалила проєкт закону №5655 про зміну системи містобудування. "За" проголосували 228 народних депутатів, про що повідомили у Міністерстві інфраструктури у Facebook.

"Підтриманий у другому читанні законопроєкт передбачає зміну підходів до містобудування, у тому числі максимальну цифровізацію процесів та автоматизацію дій щодо надання необхідних дозволів", — сказано в повідомленні.

За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, громадський запит на цю реформу існував уже багато років. Він упевнений, що законопроєкт зможе змінити бізнес-клімат будівництва в Україні.

Що має на увазі законопроєкт №5655

У міністерстві повідомили, що, згідно із законопроєктом, у максимальній кількості процесів буде мінімізовано "людський фактор", зокрема, деякі рішення щодо надання дозвільних документів формуватимуться без участі людини.

Крім того, як повідомляється, всі етапи будівельного процесу фіксуватимуться у Державній електронній системі будівництва. Усі учасники зможуть стежити в режимі онлайн за ходом виконання проєкту, а також ознайомитись з електронною документацією проєкту.

Також проєкт закону передбачає посилення відповідальності за незаконні дії. Кожне рішення учасників процесу будівництва, зареєстрованих у е-системі, залишатиме персоніфікований цифровий слід.

Хто виступає проти

На сайті президента України 12 грудня з'явилася петиція із проханням накласти вето на законопроєкт №5655. У петиції йдеться, що введення в дію цього закону призведе до хаотичної забудови міст та знищення історичних пам'яток великими забудовниками.

"Нові містобудівні норми під виглядом лібералізації містобудівної сфери та прискорення будівництв фактично розв'язують руки великим забудовникам, яким тепер не доведеться проходити перевірки від органів місцевого самоврядування", — йдеться у документі.

Петиція вже набрала необхідні 25 000 голосів, тому її зобов'язаний розглянути Володимир Зеленський.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко раніше писав у себе в Telegram, що через цей законопроєкт самовільне будівництво стає повністю легалізованим, порушуючи права як власників земельних ділянок, так і мешканців громад.

"Асоціація міст України, мери міст неодноразово відзначали та закликають депутатів доопрацювати законопроєкт №5655, обговорити його з громадськістю, з професійними середовищами, місцевим самоврядуванням. І лише тоді виносити на голосування до парламенту", — писав Кличко.

Раніше Фокус писав, що Рада ухвалила новий закон "Про ЗМІ". Згідно з ініціативою, Нацраді надається більше повноважень щодо телебачення та радіомовлення. Але, на думку опозиції, закон шкодить механізмам захисту української мови та інформаційно-культурного простору.

Нагадаємо, що нардеп повідомив, що ВР змінює процедуру відбору кандидатів у судді КСУ. Верховна рада схвалила законопроєкт №7662, який має визначити порядок відбору кандидатур на посаду голови Конституційного суду України на конкурсній основі.