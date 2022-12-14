СМИ показали, как из Праги перевозят генераторы и обогреватели для жителей Украины (фото)

Европейские страны стремятся помочь Украине зимой, так как жилые дома многих городов остались без отопления и электроэнергии из-за российских обстрелов.

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Журналисты показали, как на железнодорожной станции Либен, недалеко от чешской столицы Праги, проводится погрузка на поезда гуманитарной помощи, такой как столь необходимые украинцам генераторы и обогреватели. Об этом сообщает Sky News.

Европейские страны стремятся помочь Украине в зимний период, поскольку во многих городах из-за ракетных ударов жилые дома остались без отопления и электроснабжения.

[ + – ] Генераторы и обогреватели для Украины

46 стран и 24 международные организации пообещали не позволить заморозить Украину.

[ + – ] Генераторы и обогреватели для Украины

Глава МИД Франции Катрин Колонна и Анналена Бербок из МИД Германии сообщили, что одобрена помощь стоимостью более 1 млрд долларов.

Финансирование будет направлено на восстановление энергетической сети Украины, продовольственного сектора, водоснабжения, учреждений здравоохранения и транспорта.

В частности, власти Германии пообещали предоставить Украине оборудование, чтобы помочь восстановить энергосистему. Среди прочего, это генераторы, а также трансформаторы.

Анналена Бербок отметила, что из-за "путинских бомб украинские врачи проводят операции при свете телефонных фонарей, а школьники делают домашнюю работу при свечах, в шапках, шарфах и куртках".

Напомним, что в США ответили на отказ Кремля вывести войска из Украины на Рождество. Не настроены на диалог, высказали свою позицию представители Белого дома.

Ранее Фокус разбирался в том, что известно о системах ПВО Mamba, которые Украина получит от Франции и Италии. Бюрократические препятствия, которые мешали поставкам ЗРК в Украину, уже устранены. Система защищает от ракетных обстрелов, самолетов и беспилотников.