ЗМІ показали, як із Праги перевозять генератори й обігрівачі для мешканців України (фото)

Європейські країни прагнуть допомогти Україні взимку, оскільки житлові будинки багатьох міст залишилися без опалення та електроенергії через російські обстріли.

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Журналісти показали, як на залізничній станції Лібен, неподалік чеської столиці Праги, проводиться навантаження на потяги гуманітарної допомоги, такі як такі необхідні українцям генератори й обігрівачі. Про це повідомляє Sky News.

Європейські країни прагнуть допомогти Україні в зимовий період, оскільки у багатьох містах через ракетні удари житлові будинки залишилися без опалення та електропостачання.

[ + – ] Генератори й обігрівачі для України

46 країн і 24 міжнародні організації пообіцяли не дозволити заморозити Україну.

[ + – ] Генератори й обігрівачі для України

Глава МЗС Франції Катрін Колонна та Анналена Бербок з МЗС Німеччини повідомили, що схвалено допомогу вартістю понад 1 млрд доларів.

Фінансування буде спрямоване на відновлення енергетичної мережі України, продовольчого сектору, водопостачання, закладів охорони здоров'я і транспорту.

Зокрема, влада Німеччини пообіцяла надати Україні обладнання, щоб допомогти відновити енергосистему. Серед іншого це генератори, а також трансформатори.

Анналена Бербок зазначила, що через "путінські бомби українські лікарі проводять операції при світлі телефонних ліхтарів, а школярі роблять домашню роботу при свічках, у шапках, шарфах і куртках".

Нагадаємо, що у США відповіли на відмову Кремля вивести війська з України на Різдво. Не налаштовані на діалог, висловили свою позицію представники Білого дому.

Раніше Фокус розбирався в тому, що відомо про системи ППО Mamba, які Україна отримає від Франції та Італії. Бюрократичні перешкоди, які заважали постачанню ЗРК в Україну, вже усунуто. Система захищає від ракетних обстрілів, літаків і безпілотників.