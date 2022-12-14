"Не налаштовані на діалог": у США відреагували на відмову РФ вивести війська з України на Різдво

Представник Держдепу США Нед Прайс зазначив, що на кожен заклик до миру Росія відповідає ще більшою ескалацією війни.

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У США висловилися про відмову Російської Федерації виводити війська з України на Різдво. Представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що в РФ не мають наміру говорити про дипломатичний шлях закінчення війни, повідомляється на офіційному сайті відомства.

Представник Держдепу зазначив, що у США не почули від російської сторони нічого нового. За його словами, заяви Кремля суттєво відрізняються від позиції України та більшості країн світу.

"За кожної нагоди росіяни відповідають на заклик України до справедливого миру ще більшою ескалацією і дуже чітким визнанням того, що Росія не налаштована на конструктивний діалог", — сказав Нед Прайс.

Прайс також згадав про те, що питання припинення воєнних дій в Україні вже порушувалося під час саміту G20 в Індонезії. Тоді президент Володимир Зеленський поділився своїм баченням справедливого завершення війни.

У повідомленні йдеться, що з боку РФ не було конструктивної відповіді у вигляді альтернативної формули миру. Натомість російські Збройні сили почали з більшою інтенсивністю обстрілювати українську цивільну інфраструктуру.

Нед Прайс також заявив, що США продовжать надавати Україні військову, гуманітарну й економічну допомогу, зокрема, сприяти якнайшвидшому відновленню енергетичного сектору країни.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час виступу перед представниками G7 12 грудня запропонував Кремлю вивести свої війська на Різдво, щоб підтвердити свій намір завершити війну.

Фокус також повідомляв, що в Росії відкинули пропозицію Володимира Зеленського щодо виведення військ, заявивши, що мирне врегулювання конфлікту неможливе без визнання Україною переходу чотирьох її областей до складу РФ.

Ще ми писали про те, що російські війська готують резерви для нового великого наступу на Україну. За словами радника ОП Олексія Арестовича, до кінця лютого ЗС РФ докладатиме зусиль з перехоплення ініціативи на фронті.