"Не настроены на диалог": в США отреагировали на отказ РФ вывести войска из Украины на Рождество

Представитель Госдепа США Нед Прайс указал на то, что на каждый призыв к миру Россия отвечает еще большей эскалацией войны.

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В США высказались об отказе Российской Федерации выводить войска из Украины на Рождество. Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что в РФ не намерены говорить о дипломатическом пути окончания войны, сообщается на официальном сайте ведомства.

Представитель Госдепа отметил, что в США не услышали от российской стороны ничего нового. По его словам, заявления Кремля существенно отличаются от позиции Украины и большинства стран мира.

"При каждом случае россияне отвечают на призыв Украины к справедливому миру еще большей эскалацией и очень четким признанием того, что Россия не настроена на конструктивный диалог", — сказал Нед Прайс.

Прайс также упомянул о том, что вопрос прекращения военных действий в Украине уже поднимался во время саммита G20 в Индонезии. Тогда президент Владимир Зеленский поделился своим видением справедливого завершения войны.

В сообщении говорится, что со стороны РФ не последовало конструктивного ответа в виде альтернативной формулы мира. Вместо этого российские Вооруженные силы принялись с большей интенсивностью обстреливать украинскую гражданскую инфраструктуру.

Нед Прайс также заявил, что США продолжат оказывать Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь, в частности, способствовать скорейшему восстановлению энергетического сектора страны.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед представителями G7 12 декабря предложил Кремлю вывести свои войска на Рождество, чтобы подтвердить свое намерение завершить войну.

Фокус также сообщал, что в России отвергли предложение Владимира Зеленского о выводе войск, заявив, что мирное урегулирование конфликта невозможно без признания Украиной перехода четырех ее областей в состав РФ.

Еще мы писали о том, что российские войска готовят резервы для нового большого наступления на Украину. По слова советника ОП Алексея Арестовича, до конца февраля ВС РФ будут предпринимать усилия по перехвату инициативы на фронте.