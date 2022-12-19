В Киеве с 20 декабря открывают станции метро "Майдан Незалежності" и "Хрещатик", — Кличко

Обе станции метрополитена не принимали пассажиров с начала полномасштабного вторжения. По словам мэра, также будет работать переход между ними.

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В Киеве открывают для пассажиров станции метрополитена "Майдан Незалежності" и "Хрещатик". Они заработают со вторника, 20 декабря. Об этом у себя в соцсетях написал мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко также подчеркнул, что откроется переход между ними.

Станция "Хрещатик" на "красной ветке" метро и "Майдан Незалежності" на "синей ветке" не работали с начала полномасштабного вторжения в Украину. Они оставались последними неработающими станциями метрополитена в Киеве.

Работа станций в украинской столице восстанавливалась постепенно, начиная с весны. Так, движение на "красной ветке" до станции "Лесная" возобновили в апреле.

Ранее Виталий Кличко рассказал, что в случае блэкаута работа метрополитена в Киеве будет полностью остановлена. В таком случае станции будут использоваться лишь в качестве укрытий для людей.