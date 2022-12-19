У Києві з 20 грудня відкривають станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", — Кличко

Обидві станції метрополітену не приймали пасажирів із початку повномасштабного вторгнення. За словами мера, також працюватиме перехід між ними.

Related video

У Києві відкривають для пасажирів станції метрополітену "Майдан Незалежності" та "Хрещатик". Вони почнуть працювати з вівторка, 20 грудня. Про це у себе в соцмережах написав мер Києва Віталій Кличко.

Кличко також наголосив, що відкриється перехід між ними.

Станція "Хрещатик" на "червоній гілці" метро та "Майдан Незалежності" на "синій гілці" не працювали з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вони залишалися останніми станціями метрополітену, що не працюють, у Києві.

Робота станцій в українській столиці відновлювалася поступово, починаючи з весни. Так, рух на "червоній гілці" до станції "Лісова" відновили у квітні.

Раніше Віталій Кличко розповів, що в разі блекауту роботу метрополітену в Києві буде повністю зупинено. У такому разі станції будуть використовуватися лише як укриття для людей.