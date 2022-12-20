"Не смотрели, что купили": супермаркет в Харькове продавал игрушку с буквой "Z" (фото)

Новогодний товар с символикой оккупационных войск России в харьковской сети магазинов "Рост" стоил 77 гривен. В отделе по коммуникациям Фокусу объяснили, что данную партию вернут в Китай.

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В харьковских супермаркетах "Рост" продавали новогодний товар с символикой оккупационных войск России — буквой "Z". Фотографии изделия появились в местных Telegram-каналах.

"Вот такое продается в "Росте", кажется, они там совсем…", — говорится в подписи к публикации.

Cудя по фото, на полке продавался рождественский домик с деревянными дверьми и укрепляющей конструкцией в виде этого символа. Цена изделия — 77 гривен.

Стоит отметить, что таким образом часто укрепляют деревянные двери. Шпонки располагают поперек двери, а подкос – по диагонали. Таким образом конструкция образует букву "Z".

Мнения пользователей соцсетей на этот счет разделились. Под соответствующим постом в Instagram писали, что это — стандартный вариант оформления дверей.

"Так накладывают доски, чтобы не развалилась дверь. Посмотрите в интернете. Недавно мем такой ходил….Фото дверей туалета уличного и подпись. Вот откуда взялась буква Z", — отметил dresscode.dy.

В каждом сарае, гараже или уличном туалете такие двери, добавил baksbani824.

"Супермаркет не смотрел, что покупал. А вот производство стоит посетить", — отметила miroshnick.

Фокус пообщался по этому поводу с менеджером по коммуникациям сети супермаркетов Екатериной Костюченко. По ее словам, данный товар закупили в Китае еще в прошлом году.

"Партия приехала в магазины в прошлом году до полномасштабной войны, все документы есть. Продавцы выставили на витрину весь новогодний ассортимент, который был у нас. На эту деталь (символ вторжения РФ в Украину) не обратили внимание, без задней мысли, — заверила она.

По словам Костюченко, данный товар после публикаций в соцсетях сняли с полок. Партию игрушек собираются вернуть поставщику.

Напомним, что в Николаеве установили новогоднюю елку в стиле "милитари". Дерево покрыли маскировочной сетью, украсили шарами и гирляндами.

А в Киеве на Софийской площади в День Святого Николая 19 декабря зажглась главная елка Украины. Власти города назвали ее "Елкой несокрушимости".