"Не дивилися, що купили": супермаркет у Харкові продавав іграшку з літерою "Z" (фото)

Новорічний товар із символікою окупаційних військ Росії у харківській мережі магазинів "Рост" коштував 77 гривень. У відділі з комунікацій Фокус пояснили, що цю партію повернуть до Китаю.

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У харківських супермаркетах "Рост" продавали новорічний товар із символікою окупаційних військ Росії — буквою "Z". Фотографії виробу з'явилися у місцевих Telegram-каналах.

"Ось таке продається в "Рості", здається, вони там зовсім…", — йдеться у підписі до публікації.

Судячи з фото, на полиці продавався різдвяний будиночок з дерев'яними дверима та конструкцією для укріплення у вигляді цього символу. Ціна виробу — 77 гривень.

У такий спосіб часто зміцнюють дерев'яні двері. Шпонки розміщують упоперек дверей, а підкіс — по діагоналі. Так, конструкція утворює букву "Z".

Думки користувачів соцмереж з цього приводу розділилися. Під відповідним постом в Instagram писали, що це стандартний варіант оформлення дверей.

"Так накладають дошки, щоб не розвалилися двері. Подивіться в інтернеті. Нещодавно мем такий ходив... Фото дверей туалету вуличного і підпис. Ось звідки взялася буква Z", — зазначив dresscode.dy.

"У кожному сараї, гаражі чи вуличному туалеті такі двері", — додав baksbani824.

"Супермаркет не дивився, що купував. А ось виробництво варто відвідати", — зазначила miroshnick.

Фокус поспілкувався із цього приводу з менеджеркою з комунікацій мережі супермаркетів Катериною Костюченко. За її словами, цей товар закупили у Китаї ще минулого року.

"Партія приїхала до магазинів минулого року до повномасштабної війни, всі документи є. Продавці виставили на вітрину весь новорічний асортимент, який був у нас. На цю деталь (символ вторгнення РФ в Україну) не звернули увагу, без задньої думки, — запевнила вона.

За словами Костюченко, цей товар після публікацій у соцмережах зняли з полиць. Партію іграшок мають намір повернути постачальнику.

Нагадаємо, що у Миколаєві встановили новорічну ялинку у стилі "мілітарі". Дерево покрили маскувальною сіткою, прикрасили кулями та гірляндами.

А в Києві на Софійській площі у День Святого Миколая 19 грудня засвітилася головна ялинка України. Влада міста назвала її "Ялинкою незламності".