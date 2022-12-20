Зеленский создал Новокаховскую военную администрацию: что известно о ее главе (фото)

Президент Владимир Зеленский назначил главой Новокаховской военной администрации председателя Каховского райсовета 48-летнего Валерия Брусенского.

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19 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №867/2022, которым создал Новокаховскую военную администрацию в Херсонской области. В тот же день Зеленский подписал еще один указ, согласно которому Валерий Брусенскй назначен главой новосозданной администрации.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации", — сказано в документе.

Что известно о руководителе Новокаховской военной администрации

48-летний Валерий Бурсенский в 2020 году был избран депутатом в Каховский райсовет от партии "Слуга народа", где его избрали главой органа. До того как возглавить райсовет Бурсенский работал помощником нардепа VIII созыва Ивана Винника от партии "Блок Петра Порошенко". Также Бурсенский возглавлял благотворительный фонд Винника "Успешная страна".

[ + – ] На фото Валерий Брусенский в компании мэра Новой Каховки Владимира Коваленко и экс-главы "ОПЗЖ" в Херсонской области Егора Устинова Фото: "Нова Каховка City"

Согласно данным аналитической системы "Опендатабот", Бурсенский был директором фирмы "Тес Ко", которая занималась зеленым туризмом в селе Одрадокаменка Бериславского района Херсонской области, а также возглавлял ООО "Таврические вести" — новостное издание в Новой Каховке.

Ранее Фокус сообщал, что Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что визит заместителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса в освобожденный Херсон 13 декабря носит "провокационный и неприемлемый характер".

Напомним, 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в город Бахмут Донецкой области, самую горячую точку на фронте.