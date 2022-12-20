Зеленський створив Новокаховську військову адміністрацію: що відомо про її голову (фото)

Президент Володимир Зеленський призначив головою Новокахівської військової адміністрації голову Каховської райради 48-річного Валерія Брусенського.

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19 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав указ №867/2022, яким створив Новокаховську військову адміністрацію у Херсонській області. Того ж дня Зеленський підписав ще один указ, згідно з яким Валерія Брусенського призначено головою новоствореної адміністрації.

"Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим військового стану" заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації", — йдеться у документі.

Що відомо про керівника Новокаховської військової адміністрації

48-річного Валерія Бурсенського у 2020 році було обрано депутатом до Каховської райради від партії "Слуга народу", де його обрали головою органу. До того як очолити райраду, Бурсенський працював помічником нардепа VIII скликання Івана Винника від партії "Блок Петра Порошенка". Також Бурсенський очолював благодійний фонд Винника "Успішна країна".

[ + – ] На фото Валерій Брусенський у компанії мера Нової Каховки Володимира Коваленка та екс-глави "ОПЗЖ" у Херсонській області Єгора Устинова Фото: "Нова Каховка City"

За даними аналітичної системи "Опендатабот", Бурсенський був директором фірми "Тес Ко", яка займалася зеленим туризмом у селі Одрадокам'янка Бериславського району Херсонської області, а також очолював ТОВ "Таврійські вісті" — новинне видання у Новій Каховці.

Раніше Фокус повідомляв, що Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що візит заступника генерального секретаря ООН Мартіна Гріффітса до звільненого Херсона 13 грудня має "провокаційний і неприйнятний характер".

Нагадаємо, 20 грудня Президент України Володимир Зеленський прибув із неоголошеним візитом у місто Бахмут Донецької області, найгарячішу точку на фронті.