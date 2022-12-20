Украина готовит доказательства незаконности пребывания РФ в Совбезе ООН, — Кулеба (видео)

По словам главы МИД Украины, у РФ нет никаких юридических оснований для этого — она стала членом Совбеза ООН в результате мошеннической схемы 31 год назад.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена доказать, что Россия незаконно пребывает в Совете безопасности Организации объединенных наций. По его словам, у Москвы нет никаких юридических оснований для этого. Об этом он сообщил на брифинге.

Глава МИД считает, что РФ стала членом Совбеза ООН в результате мошеннической схемы 31 год назад. Украина сейчас готовится к тому, чтобы запустить процесс лишения России места в организации.

"Россия много лет отравляет ООН, это ни для кого не секрет, так же как она отравляет все международные организации, в которых находится. Россия занимает место постоянного члена Совбеза ООН без надлежащих юридических оснований для этого и вследствие, откровенно скажем, мошеннической схемы, состоявшейся 31 год назад. Украина сейчас готовится к официальным шагам, которые докажут незаконное пребывание России в Совбезе ООН и запустят политический процесс, который должен привести к лишению этого места", — сказал он.

Напомним, на брифинге Дмитрий Кулеба также рассказал, что в ближайшее время Владимир Путин и Лукашенко проведут встречу. По его словам, президент РФ продолжает склонять руководителя Беларуси к максимальной помощи для российских войск.

16 декабря глава украинского дипломатического ведомства заявил, что Киев не видит признаков того, что Москва готова к дипломатическому урегулированию войны. По его словам, переговоры возможны лишь после вывода российских войск из Украины.