Україна готує докази незаконності перебування РФ у Раді безпеки ООН, — Кулеба (відео)

За словами глави МЗС України, РФ не має жодних юридичних підстав для цього — вона стала членом Ради безпеки ООН в результаті шахрайської схеми 31 рік тому.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна має намір довести, що Росія незаконно перебуває у Раді безпеки Організації об'єднаних націй. За його словами, Москва не має жодних юридичних підстав для цього. Про це він повідомив на брифінгу.

Глава МЗС вважає, що РФ стала членом Ради безпеки ООН у результаті шахрайської схеми 31 рік тому. Україна зараз готується до того, щоб запустити процес позбавлення Росії місця в організації.

Росія багато років обманює ООН, це ні для кого не секрет, так само як вона обманює всі міжнародні організації, в яких перебуває. Росія займає місце постійного члена Ради безпеки ООН без належних юридичних підстав для цього і внаслідок, відверто кажучи, шахрайської схеми, що відбулася 31 рік тому. Україна зараз готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування Росії в Раді безпеки ООН і запустять політичний процес, який повинен призвести до позбавлення цього місця", — сказав він.

Нагадаємо, на брифінгу Дмитро Кулеба також розповів, що найближчим часом Володимир Путін та Лукашенко проведуть зустріч. За його словами, президент РФ продовжує схиляти керівника Білорусі до максимальної допомоги для російських військ.

16 грудня глава українського дипломатичного відомства заявив, що Київ не бачить ознак того, що Москва готова до дипломатичного врегулювання війни. За його словами, переговори можливі лише після виведення російських військ із України.