"Готові до будь-яких підсумків": Путін і Лукашенко скоро зустрінуться ще раз, — Кулеба (відео)

За словами глави МЗС України, Путін продовжує схиляти Лукашенка до максимальної допомоги для російських військ, а деякі об'єкти військової інфраструктури Білорусі вже знаходяться під контролем РФ.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що за підсумками переговорів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка 19 грудня не було ухвалено якихось критичних рішень у питанні війни, проте Київ готовий до будь-яких сценаріїв. Крім того, найближчим часом відбудеться ще одна зустріч двох диктаторів. Про це глава МЗС розповів на брифінгу.

За його словами, глава Кремля продовжує схиляти Лукашенка до максимальної допомоги для російських військ, а деякі об'єкти військової інфраструктури Білорусі вже знаходяться під контролем РФ.

"Ми можемо говорити, що вже низка об'єктів військової інфраструктури Білорусі перебуває під контролем РФ, і білоруські військові фактично усунуті від впливу на ці процеси", — дипломат.

Дмитро Кулеба також розповів, що "нічого драматичного" на переговорах Путіна та Лукашенка не сталося. Найближчим часом відбудеться ще одна їхня зустріч, а Україна готова до будь-яких підсумків.

"Ми готові до будь-яких сценаріїв. Про що б вони між собою не домовлялися, Україна до цього готова", — наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, 20 грудня у ГУР розповіли, що Олександр Лукашенко не готовий вступати у повномасштабну війну проти України. Білорусь допомагає ЗС РФ озброєнням, технікою та боєкомплектами, проте білоруські військові не зацікавлені у нападі.

Аналітики з Інституту вивчення війни також вважають, що Лукашенко міг відмовити Путіну в питанні участі у вторгненні до України. За оцінками експертів, глава Кремля хотів іншого результату від переговорів з білоруським диктатором.