"Готовы к любым итогам": Путин и Лукашенко скоро встретятся еще раз, — Кулеба (видео)

По словам главы МИД Украины, Путин продолжает склонять Лукашенко к максимальной помощи для российских войск, а некоторые объекты военной инфраструктуры Беларуси уже находятся под контролем РФ.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко 19 декабря не были приняты какие-то критические решения в вопросе войны, однако Киев готов к любым сценариям. Кроме того, в ближайшее время состоится еще одна встреча двух диктаторов. Об этом глава МИД рассказал на брифинге.

По его словам, глава Кремля продолжает склонять Лукашенко к максимальной помощи для российских войск, а некоторые объекты военной инфраструктуры Беларуси уже находятся под контролем РФ.

"Мы можем говорить, что уже ряд объектов военной инфраструктуры Беларуси находится под контролем РФ, и белорусские военные фактически отстранены от влияния на эти процессы", — дипломат.

Дмитрий Кулеба также рассказал, что "ничего драматического" на переговорах Путина и Лукашенко не произошло. В ближайшее время состоятся еще одна их встреча, а Украина готова к любым итогам.

"Мы готовы к любым сценариям. О чем бы они между собой не договаривались, Украина к этому готова", — подчеркнул глава МИД.

Напомним, 20 декабря в ГУР рассказали, что Александр Лукашенко не готов вступать в полномасштабную войну против Украины. Беларусь помогает ВС РФ вооружением, техникой и боекомплектами, однако белорусские военные не заинтересованы в нападении.

Аналитики из Института изучения войны также считают, что Лукашенко мог отказать Путину в вопросе участия во вторжении в Украину. По оценкам экспертов глава Кремля хотел другого результата от переговоров с белорусским диктатором.