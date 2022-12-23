Уже 8 случаев: в ГСЧС объяснили, как не получить травмы от газовых горелок

Украинцев предостерегли от покупок некачественных горелок. Также спасатели посоветовали не оставлять оборудование без присмотра на кухне.

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В декабре 2022 года из-за аварийных отключений электричества увеличилось количество украинцев, которые получили травмы из-за туристических газовых горелок, пытаясь ими согреться. Об этом сообщили в ГСЧС.

По словам старшего инспектора отдела работы с объектами повышенной опасности Главного управления ГСЧС в г. Киеве Юрия Куприенко, с наступлением холодов и массовыми отключениями электроэнергии в Киеве увеличивается количество пожаров, связанных с использованием туристических баллонов и газовых баллонов.

Только в первой половине декабря таких было зарегистрировано восемь.

Кроме того, сотрудники ГСЧС также уже зарегистрировали случаи взрыва туристических горелок, стоявших на поверхности электрических плит. Это — основная причина пожаров с участием газовых горелок.

Когда выключают свет, некоторые люди ставят на электроплиты газовые горелки и готовят еду. Когда свет появляется – плита может автоматически включиться и нагреть газовый баллон.

Спасатели советуют людям ставить горелки в безопасное место, а по возможности и вовсе отказаться от их использования в квартирах. Если это по каким-то причинам невозможно, нужно усиленно соблюдать правила пожарной безопасности и обязательно проветривать помещение.

В начале ноября Фокус писал, что для жителей многоэтажек с электрическими плитами актуальной покупкой стала плита газовая туристическая и газовые баллоны для плит и горелок. Такие устройства помогают состряпать простую горячую еду во время отключения электроэнергии.

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