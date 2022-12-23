Вже 8 випадків: у ДСНС пояснили, як не отримати травми від газових пальників

Українців застерегли від купівлі неякісних пальників. Також рятувальники порадили не залишати обладнання без нагляду на кухні.

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У грудні 2022 року через аварійні відключення електрики збільшилася кількість українців, які отримали травми через туристичні газові пальники, намагаючись ними зігрітися. Про це повідомили у ДСНС.

За словами старшого інспектора відділу роботи з об'єктами підвищеної небезпеки Головного управління ДСНС у м. Києві Юрія Купрієнка, з настанням холодів та масовими відключеннями електроенергії у Києві збільшується кількість пожеж, пов'язаних з використанням туристичних балонів та газових балонів.

Лише у першій половині грудня таких було зареєстровано вісім.

Крім того, співробітники ДСНС також вже зареєстрували випадки вибуху пальників, що стояли на поверхні електричних плит. Це основна причина пожеж за участю газових пальників.

Коли вимикають світло, деякі люди ставлять на електроплити газові пальники та готують їжу. Коли світло з'являється – плита може автоматично ввімкнутися та нагріти газовий балон.

Рятувальники радять людям ставити пальники в безпечне місце, а по можливості взагалі відмовитися від їх використання в квартирах. Якщо це з якихось причин неможливо, потрібно посилено дотримуватись правил пожежної безпеки та обов'язково провітрювати приміщення.

На початку листопада Фокус писав, що для мешканців багатоповерхівок із електричними плитами актуальною покупкою стала плита газова туристична та газові балони для плит та пальників. Такі пристрої допомагають приготувати просту гарячу їжу під час відключення електроенергії.

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