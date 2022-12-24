Хищение 500 млн грн на строительство ветки метро: в Нацполиции поделились подробностями

Из запланированного объема работ в киевском метрополитене было выполнено всего 60%. При этом, за строительство была внесена предоплата.

Related video

Полиция занимается расследованием возможного хищения 530 миллионов гривен, внесенных в качестве оплаты за строительство новой ветки метро в Киеве. Об этом говорится на официальном сайте Национальной полиции Украины.

Сообщается, что в расследовании уголовного производства приняли участие представители Департамента стратегических расследований, Главного следственного управления, сотрудники Офиса Генерального прокурора, а также Государственной налоговой службы.

Сотрудникам ведомств удалось выяснить, что в 2018 году был подписан договор на 5,9 миллиарда гривен между киевским метрополитеном и подрядчиком. Проект по строительству ветки метро был профинансирован на 4 миллиарда гривен.

Расследование показало, что прописанные в договоре сроки были нарушены, а процесс строительства остановился. Всего было сделано 60% от запланированного объема работ.

В октябре 2022 года строительные предприятия получили предоплату в размере 530 миллионов гривен. Авторы публикации отмечают, что у компаний не было в наличии необходимой техники и квалифицированных кадров.

Полиция провела примерно 30 обысков в домах причастных к этому делу лиц. В результате поверок были изъяты документы и электронные носители информации, в которых содержались важные для следствия данные.

"Исследуется факт возможного завладения и легализации организаторами сделки 530 млн грн, которые были оплачены за строительные работы", — говорится в публикации.

[ + – ] Расследование дела о хищении средств

По инициативе Нацполиции Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала 160 миллионов гривен со счетов подозреваемых. К данной мере прибегли во избежание незаконных операций с бюджетными средствами.

Досудебное расследование ведется по уголовному производству по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним, что 14 декабря стало известно о заочном аресте бывшего заместителя главы "Укргазбанка". Он подозревается в незаконном присвоении более 206 миллионов гривен.

Фокус также сообщал о том, что 12 декабря Печерский районный суд Киева наложил арест на отели в Киеве и других городах Украины, предположительно принадлежащие группе VS Energy, которую контролируют российские бизнесмены.