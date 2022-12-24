Викрадення 500 млн грн на будівництво гілки метро: у Нацполіції поділилися подробицями

Із запланованого обсягу робіт у київському метрополітені було виконано лише 60%. При цьому за будівництво було внесено передоплату.

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Поліція займається розслідуванням можливого розкрадання 530 мільйонів гривень, внесених як оплата за будівництво нової гілки метро у Києві. Про це йдеться на офіційному сайті Національної поліції України.

Повідомляється, що у розслідуванні кримінального провадження взяли участь представники Департаменту стратегічних розслідувань, Головного слідчого управління, співробітники Офісу Генерального прокурора, а також Державної податкової служби.

Співробітникам відомств вдалося з'ясувати, що у 2018 році було підписано договір на 5,9 мільярда гривень між київським метрополітеном та підрядником. Проект з будівництва гілки метро було профінансовано на 4 мільярди гривень.

Розслідування показало, що прописані у договорі терміни було порушено, а процес будівництва зупинився. Усього було зроблено 60% від запланованого обсягу робіт.

У жовтні 2022 року будівельні підприємства отримали передоплату у розмірі 530 мільйонів гривень. Автори публікації зазначають, що компанії не мали в наявності необхідної техніки та кваліфікованих кадрів.

Поліція провела приблизно 30 обшуків у будинках причетних до цієї справи осіб. В результаті перевірок було вилучено документи та електронні носії інформації, у яких містилися важливі для слідства дані.

"Досліджується факт можливого заволодіння та легалізації організаторами угоди 530 млн грн, які були сплачені за будівельні роботи", — йдеться у публікації.

[ + – ] Розслідування справи про розкрадання коштів

З ініціативи Нацполіції Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала 160 мільйонів гривень із рахунків підозрюваних. До цієї міри вдалися, щоб уникнути незаконних операцій із бюджетними коштами.

Досудове розслідування ведеться за кримінальним провадженням за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, що 14 грудня стало відомо про заочний арешт колишнього заступника голови "Укргазбанку". Він підозрюється у незаконному привласненні понад 206 мільйонів гривень.

Фокус також повідомляв про те, що 12 грудня Печерський районний суд Києва наклав арешт на готелі в Києві та інших містах України, які, ймовірно, належать групі VS Energy, яку контролюють російські бізнесмени.