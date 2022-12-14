За розкрадання коштів: суд заарештував колишнього заступника голови "Укргазбанку"

Ексзаступника голови "Укргазбанку" звинувачують у розкраданні понад 200 млн гривень. За даними журналіста Олега Новікова, йдеться про Дениса Чернишова, раніше оголошеного в розшук.

Related video

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього заступника голови "Укргазбанку", підозрюваного у незаконному привласненні понад 206 мільйонів гривень. Про це йдеться на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Telegram.

"14 грудня 2022 року за клопотанням детективів НАБУ, узгодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще одному підозрюваному у справі про протиправну діяльність посадових осіб державного АБ "Укргазбанк", який завдав збитків на суму понад 206 млн гривень, а саме заступнику голови правління "Укргазбанку", — повідомляють у відомстві.

У публікації йдеться, що запобіжні заходи будуть розглянуті судом після затримання заступником голови "Укргазбанку" та доставлення його до місця проведення досудового розслідування.

Йдеться також про те, що у 2014–2019 роках представники згаданого банку були замішані у підписанні 52 фіктивних договорів із так званими агентами, які мали залучити до банку великих клієнтів. Так керівництво "Укргазбанку" привласнило собі кошти, виділені на виплати "агентам".

У Telegram-каналі журналіста Олега Новікова, який займається відстеженням діяльності НАБУ, пишуть, що йдеться про арешт ексзаступника голови "Укргазбанку" Дениса Чернишова, який раніше підозрювався в корупції.

Раніше НАБУ оголосило у розшук трьох колишніх топменеджерів державного "Укргазбанку". Окрім Дениса Чернишова у присвоєнні коштів банку підозрюють голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка та заступницю директора департаменту роботи з корпоративними віп-клієнтами Олену Хмеленко.

Фокус також писав про те, що Кирило Шевченко відреагував на оголошення себе у розшук. Він заявив, що НАБУ не мав підстав для подавання його в розшук, оскільки він раніше повідомив про своє місце знаходження.

Ще ми повідомляли про те, які зарплати одержують глави державних банків в Україні. Найбільше у грудні минулого року заробив голова правління "Укргазбанку" Андрій Кравець — 16,6 мільйонів гривень.