За разворовывание средств: суд арестовал бывшего заместителя главы "Укргазбанка"

Экс-заместитель главы "Укргазбанка" обвиняется в хищении более 200 млн гривен. По данным журналиста Олега Новикова, речь идет о Денисе Чернышове, ранее объявленном в розыск.

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Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего заместителя главы "Укргазбанка", подозреваемого в незаконном присвоении более 206 миллионов гривен. Об этом говорится на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.

"14 декабря 2022 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще одному подозреваемому по делу о противоправной деятельности должностных лиц государственного АБ "Укргазбанк", нанесшего ущерб на сумму более 206 млн гривен, а именно заместителю председателя правления "Укргазбанка"", — сообщают в ведомстве.

В публикации говорится, что меры пресечения будут рассмотрены судом после задержания зампредседателя "Укргазбанка" и доставки его к месту проведения досудебного расследования.

Речь также идет о том, что в 2014 – 2019 представители упомянутого банка были замешаны в подписании 52 фиктивных договоров с так называемыми агентами, которые должны были привлечь в банк крупных клиентов. Таким образом, руководство "Укргазбанка" присвоило себе средства, выделенные на выплаты "агентам".

В Telegram-канале журналиста Олега Новикова, который занимается отслеживанием деятельности НАБУ, пишут, что речь идет об аресте экс-заместителя главы "Укргазбанка" Дениса Чернышова, ранее подозреваемого в коррупции.

Ранее НАБУ объявило в розыск трех бывших топ-менеджеров государственного "Укргазбанка". Кроме Дениса Чернышова в присвоении средств банка подозревают главу правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко и заместителя директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами Елену Хмеленко.

Фокус также писал о том, что Кирилл Шевченко отреагировал на объявление себя в розыск. Он заявил, что у НАБУ не было оснований для подачи его в розыск, так как он ранее сообщил о своем месте нахождения.

Еще мы сообщали о том, какие зарплаты получают главы государственных банков в Украине. Больше всех в декабре прошлого года заработал глава правления "Укргазбанка" Андрей Кравец – 16,6 миллионов гривен.